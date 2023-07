Cannabis médical: le nombre d'ordonnances a plus que doublé

Le recours au cannabis thérapeutique, autorisé depuis 2018, se développe de plus en plus au Luxembourg. C'est en tous cas ce que montrent les chiffres dévoilés par la ministre de la Santé Paulette Lenert, dans une réponse parlementaire. Ainsi, 4 881 ordonnances prescrivant THC ou CBD ont été signées en 2022 par des médecins installés au Grand-Duché, soit plus du double par rapport aux 2 378 ordonnances en 2021. Cette année, 1 751 ordonnances avaient déjà été enregistrées du 1er janvier au 21 avril.