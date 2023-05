Le juteux marché noir des accès aux soirées et aux projections

«Des gens sympas m'ont donné un billet»

Place pour «Indiana Jones» à 2 000 euros

«I'm have ticket for Campari party. Can give to somebody»(«J'ai un billet pour la soirée Campari. Je peux le donner»), écrit aussi un membre du groupe dans un anglais approximatif. Un certain Alex lui répond: «Could I have the Campari ticket?» («Puis-je avoir le billet Campari?»). Et le vendeur de lui dire: «Hi, yes 300 euros. Do you have crypto wallet?» («OK, 300 euros, avez-vous un compte en crypto-monnaie?»).