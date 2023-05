«Il y a de fortes chances qu'on travaille à nouveau avec le Luxembourg»

L'essentiel: Comment réalise-t-on ce type de documentaire? Vous avez tourné de 2014 à 2019, un travail de longue haleine…

Wang Bing: C’est très différent de la fiction et de ses impératifs de temps de travail et d’organisation. Moi, j’étais dans un environnement de grande liberté et très détendu. Si un matin, je ne voulais pas travailler, j’étais libre de le faire et c’est ça que j’aime dans ce travail. On pourrait se dire que ce n’est pas très productif ni efficace mais on a besoin de temps libre pour tenir sur toute la durée du film et réussir un travail en profondeur.