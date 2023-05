Challenge au Luxembourg: Cap ou pas cap d'arrêter de fumer pendant 8 jours?

Chaque année, le tabac tue plus de 8 millions de personnes dans le monde: plus de 7 millions d'entre elles étaient ou ont été fumeurs et environ 1,2 million sont des non-fumeurs exposés involontairement à la fumée. Au Luxembourg, ce sont ainsi trois personnes qui décèdent chaque jour des suites de maladies liées au tabac. Selon une étude publiée mercredi, plus d'un résident sur quatre de plus de 16 ans (28%) est fumeur et parmi les accros à la nicotine, 70% ont moins de 35 ans.