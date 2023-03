Ligue des champions: Quelles affiches pour les 8e de finale?

L'Italie en puissance, le tenant madrilène en épouvantail et le Bayern Munich sur sa lancée: le printemps européen s'éclaircit vendredi (12h) avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. À l'approche de l'équinoxe, les huit rescapés de l'hiver rêvent déjà d'Istanbul, de Turquie et du stade Atatürk, hôte de la finale de C1 le 10 juin, juste avant l'été.

Mais pour succéder au Real Madrid, la route s'annonce sinueuse, au travers des mois d'avril et de mai, qui promettent plusieurs sommets du football continental, en quarts de finale (11-12 et 18-19 avril) et en demi-finales (9-10 et 16-17 mai). Sans Kylian Mbappé, Lionel Messi, Robert Lewandowski ni Mohamed Salah, tous éliminés en poules ou en huitièmes, les stars du «top 8» s'appellent Erling Haaland, Victor Osimhen, Sadio Mané, Romelu Lukaku ou encore Karim Benzema.