Bureaux, logements: le canton de Capellen est devenu «the place to be»

L'année dernière, des autorisations pour 26 446 m2 d'immeubles de bureaux ont été accordées dans le canton de Capellen, indique le Statec. Cela en fait le canton le plus dynamique et détrône la ville de Luxembourg, leader habituel dans ce domaine. La Ville figure à la deuxième place du classement avec des autorisations pour 25 675 m2 d'immeubles de bureaux, suivie par la périphérie de la capitale (20 409 m2) et le canton d'Esch (16 086 m2).