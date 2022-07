Série luxembourgeoise: «Capitani» confirme son succès international

Même la quatrième saison de «Stranger Things» n'a pas fait le poids face à la tornade «Capitani», ce week-end, au Grand-Duché. Dimanche, la série policière made in Luxembourg se classait 2e des séries Netflix les plus vues dans le pays, devant «Stranger Things Saison 4» donc, et seulement devancée par «Manifest». Un bel exploit, trois jours après la mise en ligne de la deuxième saison de «Capitani» sur la plateforme américaine.

À l'issue du premier week-end, la suite de la série créée par Thierry Faber, diffusée en premier lieu sur RTL entre le 22 février et le 12 juin, s'est invitée dans le top 10 Netflix de 24 pays, d'après le site spécialisé Flixpatrol. Comme pour la première saison, les spectateurs sud-américains ont fort bien accueilli «Capitani», qui se classait dimanche 3e en Argentine et en Uruguay. Côté européen, la série coproduite par Samsa Films se hissait à la 5e place aux Pays-Bas et à la 6e place en Belgique, sans parvenir, pour le moment, à créer l'évènement en France et en Allemagne.

«Une très grande joie»

«Oui, ça démarre très bien, mais j'attends les prochains jours avec fébrilité», a affirmé Thierry Faber, à L'essentiel. «Devant un gros lancement comme ça, on espère quand même que ça ne va pas s'effondrer, surtout avec Stranger Things et l'été en face», poursuit-il. «Mais si les bons chiffres se confirment, c'est une très grande joie et une satisfaction».