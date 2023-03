Télécommunications au Luxembourg : Captez-vous correctement la 5G à votre adresse?

L’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) a présenté ce mercredi son relevé géographique sur le déploiement des réseaux de communications électroniques au Luxembourg, effectué fin 2022. «Il permet aux consommateurs de trouver des informations concernant la disponibilité et la qualité des réseaux fixe et mobile», souligne l'ILR. Le relevé géographique peut être gratuitement consulté sur www.myilr.lu ainsi que sur le site Géoportail .

Il renseigne sur la carte du Grand-Duché de Luxembourg la couverture nationale des trois opérateurs mobiles, à savoir Orange, Post Luxembourg et Proximus. À chaque technologie sélectionnée (2G à 5G) correspond une carte qui indique la disponibilité et qualité de service par opérateur. Les cartes sont classées en fonction des critères «satisfaisant», «très bien» et «excellent».