Inde : Capture d’un tigre accusé de la mort de 13 personnes

Les autorités indiennes chargées de la protection de la nature ont capturé jeudi un tigre incriminé dans la mort de 13 personnes, a déclaré un responsable. Le mâle de cinq ans, baptisé «Conflict Tiger» ou «CT-1», a été tranquillisé et capturé près d’une semaine après que les autorités ont convenu qu’il constituait une menace pour les humains, autorisant sa capture.

Le grand félin a été incriminé dans la mort de 13 habitants de régions forestières reculées de l’État occidental du Maharashtra, depuis décembre. Sa dernière victime date du mois dernier. «Nous avons suivi le tigre pendant un certain temps et il a finalement été capturé en forêt», a déclaré Kishor Mankar, un responsable des services chargés de la protection de la nature.

Avenir incertain

Expansion des zones urbaines

Les défenseurs de l’environnement attribuent l’augmentation des conflits entre l’homme et l’animal dans certaines régions de l’Inde à l’expansion des zones urbaines au détriment des forêts et des corridors nécessaires aux animaux tels que les éléphants et les tigres.