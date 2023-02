Indonésie : Capture d’un tigre de Sumatra suspecté de deux attaques

Le tigre de Sumatra suspecté d’avoir attaqué et blessé des agriculteurs d’une localité de l’ouest de l’Indonésie a été capturé samedi après plusieurs jours de traque. La capture intervient après deux attaques distinctes dans la même localité de la province d’Aceh qui constitue la pointe nord de l’île de Sumatra, et qui ont fait au moins quatre blessés graves. L’animal est entré dans un piège posé par les gardes de la réserve forestière samedi matin dans le village de Kluet Tengah. Son corps présente plusieurs blessures.

«L’une des victimes a dit qu’elle avait blessé l’animal lors de l’attaque afin de se défendre. Il y a plusieurs blessures sur le corps de l’animal, notamment sur sa tête, son cou et ses pattes», a indiqué à l’AFP Agus Rianto, responsable de l’agence de préservation d’Aceh. Une photo prise par la police montre un gros félin allongé dans une cage avec une plaie béante sur la tête.

Soldats déployés

Des soldats, des responsables de la protection de la nature et des gardes forestiers ont été déployés la semaine dernière pour traquer l’animal après l’attaque de quatre habitants dans la réserve, qui a fait un blessé grave. Quelques jours plus tard, deux agriculteurs qui travaillaient illégalement dans cette réserve forestière ont été également attaqués par un tigre et sérieusement blessés. Les autorités n’ont pas encore pu déterminer si le même félin était responsable de ces deux attaques.