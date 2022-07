France : Capucine Anav affiche fièrement son baby bump

L’ex-chroniqueuse de «TPMP» affiche pour la première fois son ventre arrondi, sur Instagram.

«Je crois qu’il était temps de vous parler… Après de longues années, ce n’est plus des larmes de tristesse mais des larmes de joies qui coulent sur mon visage… J’ai attendu le meilleur moment, et surtout d’arriver à un stade où tout n’est plus «fragile», a écrit l’ex-compagne d’Alain-Fabien Delon en légende du cliché.