François Koepp : «La carafe d'eau ne sera pas gratuite, c'est un service»

LUXEMBOURG – Secrétaire général de la fédération Horesca, François Koepp est l'invité de la «Story» de «L'essentiel Radio», tout au long de la semaine.

François Koepp est le secrétaire général de la fédération Horesca. Editpress/Julien Garroy

La séquence du 20 juillet

«Pourquoi parle-t-on autant de la carafe d’eau du robinet?» interroge Jean-Luc Bertrand, dans le 3e épisode de la «Story» de François Koepp. «Je suis sûr qu’elle viendra, mais elle sera payante, ce sera un service. Nous sommes aujourd’hui dans une société de services. Nous offrons un service. Une carafe d’eau, ça se nettoie, l’eau, ça se refroidit. On va peut-être la gazifier. Et la main d'œuvre a un coût, on ne pourra pas la faire gratuitement», a répondu le secrétaire général de l'Horesca.

Fin août 2019, alors que le pays avait traversé un été particulièrement chaud (avec une pointe à 39°C), une pétition réclamant que les restaurants et les cafés luxembourgeois proposent des carafes d'eau du robinet avait récolté plus de 4 500 signatures, et fait l'objet d'un débat à la Chambre des députés.

Les députés, lors du débat, s'étaient montrés réticents à l'idée de légiférer immédiatement. Ils s'étaient finalement prononcés en faveur d'une campagne de sensibilisation, en collaboration avec l'Horesca et l'Association luxembourgeoise des services d'eau.

«Une chanson extraordinaire»

La séquence du 19 juillet

François Koepp, dans le deuxième épisode de la «Story» précise les différences entre l’Horesca, et l’Horeca. Horesca désigne la fédération et l’Horeca, le secteur d’activités de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés. Une précision parfois nécessaire pour éviter les confusions.

La fédération est devenue un important acteur économique au Luxembourg, représentant aujourd’hui environ 6% du PIB. Un travail de longue haleine. «Il fallait débattre avec les gouvernements successifs. Trouver les compromis pour que le secteur tire le meilleur de lui-même et que tout le monde y gagne», déclare-t-il. Le secrétaire général de l’Horesca, interrogé sur la sélection du Guide Michelin, se positionne sans langue de bois .

«La seule chose que je constate, c’est qu’à chaque fois qu’une entreprise perd une étoile, elle perd en notoriété et cela a une conséquence financière. C’est un challenge, chaque restaurateur le sait, c’est naturellement la consécration d’une carrière. Je respecte l’avis, je n’ai rien à y ajouter, ce n’est pas moi qui décide». Et d’ajouter: «C’est aussi une manière de faire un peu de pub pour le Guide, je crois qu’il ne faut pas l’oublier, c’est toujours une affaire commerciale».

Je suis fidèle au style que j'aime, les années 50,60 et 70.

La séquence du 18 juillet

La fédération Horesca fête cette année son cinquantième anniversaire. La fédération défend les intérêts des branches de l'Horeca (hôtellerie, restauration, cafés). Selon son secrétaire général, François Koepp, les entreprises sont en train de se refaire une santé. «Le secteur va bien, l'hôtellerie s'est bien reprise mais quelques entreprises n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la crise. Cependant, le bilan est positif» explique-t-il.

Ce dernier revient également sur la pénurie de main-d'œuvre, qui, selon lui, est un problème de longue date. «Pour notre anniversaire, j'ai relu des articles de presse de l'époque. Aujourd'hui, on est plus loin, on a une pénurie de personnel non qualifié. On se demande où sont les gens» déplore-t-il.

Selon lui, la libéralisation et la flexibilisation du travail sont des solutions aux problème de main-d'œuvre du secteur. «Je crois que l'État doit moderniser le fonctionnement de la loi du travail. Les individus ont d''autres besoins», conclut-il, au sujet des questions de pénibilité souvent associées aux métiers de l'Horeca.

«C'est une époque qui me plaît bien, pleine d'espoir»

