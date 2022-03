Carambolage à Wallendorf

WALLENDORF - Peu avant 13h, trois voitures se sont percutées alors que l’une d’elle a fait un écart dans un virage en direction de Reisdorf, route d’Echternach.

Une automobiliste qui venait de Wallendorf et roulait vers Reisdorf a perdu le contrôle de son véhicule, a tapé la glissière de sécurité avant d’être catapultée à nouveau sur la route mais sur l’autre voie. Une voiture qui venait en sens inverse n’a pu l’éviter et a fini sa course dans le fossé.