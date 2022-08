Au Luxembourg: Mauvaise nouvelle: les prix des carburants remontent encore

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes, le prix des carburants repart à la hausse à partir de ce samedi. Le litre de diesel coutera 1,9 centime plus cher et affichera le prix de 1,717 euro le litre. Le litre de sans plomb 95 augmente de 1,8 centime pour s'établir à 1,638 euros. Même chose pour le sans plomb 98 qui subit la plus grande hausse, 2,8 centime par litre en plus (1,855 euro/litre).