Au Luxembourg: L'essence augmente, le diesel baisse (très) légèrement

Faire le plein coûtera plus cher dès samedi, quel que soit le carburant que vous utilisez. Une nouvelle hausse des prix est attendue, au Luxembourg, deux jours après avoir vu le SP 95 et le diesel augmenter. Le prix du litre de diesel (1,979 euro), qui connaît une hausse de plus de 2 centimes, flirte désormais avec la barre des 2 euros. L'essence va également augmenter (+1,7 centime pour le SP 95 et +1,4 centime pour le SP 98).