Règlement de comptes: Cardi B recadre Offset: «Si j’offrais ma ch*** à n’importe qui, ça se saurait»

C’est sur Twitter que la maman de Kulture (4 ans) et Wave (20 mois), eus avec Offset, s’est exprimée via un message vocal. On l’entend d’abord chanter sur le morceau «I Should Have Cheated» («J’aurais dû le tromper») de Keyshia Cole: «Vous ne pouvez pas m’accuser de toutes les choses dont vous vous sentez coupables. C’est facile de tout rejeter sur moi». Puis, la rappeuse de 30 ans, dont les propos ont été traduits par Vanityfair.fr, a dit: «Écoutez, ne faites pas attention à ce campagnard (ndlr: Offset vient de la petite ville de Lawrenceville, 28 000 habitants, en Géorgie). Ce petit merdeux est en pleine crise et dit de la merde».