Etats-Unis: Cardi B se plaint du prix des laitues

États-Unis : Cardi B se plaint du prix des laitues

La rappeuse est très énervée de voir qu’elle doit dépenser trois fois plus qu’avant pour se nourrir, mais son message en a agacé plus d’un.

C’est en vidéo que Cardi a répondu à ses détracteurs et leur a expliqué la raison pour laquelle elle se plaignait de l’inflation. Elle a commencé par dire qu’on a beau être riche, si on ne prépare pas de budget, on peut finir ruiné. «Je tiens un relevé de tout l’argent qui est dépensé chaque semaine dans ma maison, donc quand je vois que le prix de la nourriture a triplé, je me pose des questions et, quand je constate que la laitue qui coûtait 2 dollars il y a deux mois en coûte maintenant 7, bien sûr que je vais dire quelque chose», a-t-elle dit.