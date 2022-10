Le Luxembourg en bref: Six cardiologues démissionnent au CHdN

La course aux mairies a commencé, à quelques mois des élections communales du 11 juin 2023. Le LSAP a présenté ce mardi, ses têtes de liste, Gabriel Boisante, conseiller communal de 45 ans et Maxime Miltgen, 29 ans, présidente des Femmes Socialistes. Le LSAP veut axer sa campagne sur le logement abordable, la participation démocratique, le développement économique, l'enfance et la jeunesse, la sécurité et l'égalité.