«C'était plus qu'une entreprise, toute la famille Cardoso est abattue»

«Cela fait plus de 20 ans que je suis là»

Un énorme chantier tombé à l'eau

Parmi les salariés, on évoque des difficultés qui se sont aggravées depuis novembre. Des clients qui n'ont pas payé, un énorme chantier à plusieurs millions tombé à l'eau en début d'année, suite à la rétractation du promoteur. Et d'autres projets, parfois déjà commencés, mais arrêtés à la demande de promoteurs «n'arrivant plus à vendre». «Le gros œuvre est le moteur de l'entreprise et depuis janvier on n'en avait presque plus», nous dit-on. En coulisses, on évoque aussi des choix stratégiques payants et d'autres qui l'ont moins été.