Luxembourg: Cargolux bat un nouveau record

La pandémie et les conséquences dans le secteur de la logistique ont continué à profiter à Cargolux. L’an passé, la compagnie aérienne de fret luxembourgeoise a battu un nouveau record de profits, a-t-elle indiqué mercredi lors de la présentation de ses résultats annuels.

Engrangeant un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars en 2021 (+40 % sur un an), Cargolux a dégagé au final un bénéfice net de 1,295 milliard (1,224 milliard d’euros, +68 %). «L’augmentation de la performance financière a été tirée à la fois par une augmentation du tonnage et des rendements plus élevés. Cela a permis de renforcer davantage le bilan du groupe, notamment dans la constitution de ses réserves de trésorerie», a salué le groupe.