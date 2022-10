Compagnie luxembourgeoise: Cargolux commande dix nouveaux Boeing

Boeing affirme en effet que son nouveau modèle lancé en janvier 2022 est plus efficace énergétiquement de 30%, tout en produisant moins de CO2. Son coût d'exploitation par tonne est 25% plus avantageux et l'engin a un rayon d'action similaire à son prédécesseur.

Le 777-8 Freighter peut transporter 118,2 tonnes de cargaison et a connu un lancement en fanfare: Qatar Airways en a commandé 34 et a posé une option pour 16 avions de plus, soit une facture de plus de 20 milliards de dollars aux prix catalogue actuels. Ce qui permet de calculer un tarif de 4 milliards de dollars pour les 10 avions commandés par Cargolux, et 2,4 milliards en plus pour les six en option. La date de livraison n'a pas été précisée.