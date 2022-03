Entente sur les prix : Cargolux écope de 80 millions d'euros d'amende

La justice européenne a confirmé mercredi des amendes infligées en 2017 par Bruxelles à des compagnies aériennes, dont Cargolux.

Cartel du fret

En revanche, les montants ont été légèrement diminués pour British Airways (84 millions au lieu de 104), Cathay Pacific (47 au lieu de 57), Japan Airlines (29 au lieu de 36), Air Canada (18 au lieu de 21) et Latam (2 au lieu de 8). Les compagnies aériennes en cause ont encore la possibilité de former un pourvoi devant la Cour de Justice de l'UE, dans un délai de deux mois.

Le cartel formé par les différentes compagnies a duré au total un peu plus de six ans - entre décembre 1999 et février 2006. Les compagnies avaient commencé par s'entendre pour imposer des surtaxes de carburant. Après les attentats du 11 septembre 2001, les discussions avaient été élargies à des surtaxes pour la sécurité. L'allemande Lufthansa et sa filiale Swiss, également impliquées, ont bénéficié d'une immunité pour avoir informé la Commission, gardienne de la Concurrence de l'UE, de l'existence du cartel et pour avoir contribué activement à l'enquête.