Compagnie luxembourgeoise: Cargolux n'a jamais fait autant de bénéfices qu'en 2022

Le groupe Cargolux a réalisé la meilleure année de son histoire l'an dernier, alors que les négociations pour le renouvellement de la convention collective semblent plus que jamais dans l'impasse.

Malgré un contexte international toujours aussi incertain, Cargolux a réalisé la meilleure année de son histoire en 2022. La compagnie luxembourgeoise a enregistré un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de dollars, en augmentation de 14,7% par rapport à 2021. Son bénéfice après impôt s'est élevé à 1,6 milliard de dollars (+21,9% par rapport à 2021). L'entreprise de fret a dévoilé ces chiffres ce mercredi et en a profité pour confirmer Tom Weisgerber à la présidence du conseil d'administration, suite au départ de Christianne Wickler.

«De solides rendements et des volumes élevés au cours du premier semestre de l'année ont contribué à la solide performance financière de l'entreprise, explique Cargolux (2 539 salariés dans le monde, 1 888 au Luxembourg) dans un communiqué. Une baisse de la demande au second semestre a entraîné une baisse des volumes et une quasi-absence de haute saison en 2022».

Le Covid-19 a fait baisser les rendements

Le déclenchement de la guerre en Ukraine a cependant affecté la dynamique du marché. «La fermeture de l'espace aérien russe et les sanctions occidentales contre la Russie ont eu un impact sur les trajectoires de vol vers l'Extrême-Orient, ce qui a entraîné des secteurs de vol plus longs et une augmentation des coûts opérationnels», souligne encore la compagnie luxembourgeoise.

La pandémie de Covid-19 a également eu des conséquences pour Cargolux en 2022. L'assouplissement des mesures sanitaires tout au long de l'année a eu pour corollaire d'atténuer la demande d'espace de fret et a fait baisser les rendements.

La compagnie luxembourgeoise ne s'attend pas à de grands bouleversements en 2023, car les tensions géopolitiques et la guerre en Ukraine continueront probablement d'affecter le commerce mondial. «Le retour de la capacité de réserve et l'émergence de nouveaux acteurs dans l'industrie font peser un risque de surcapacité dans un marché déjà en déclin», peut-on lire. Le tout dans un contexte de réduction des émissions et de progrès à réaliser en termes de durabilité.