Royaume-Uni : Carl Cox, une icône toujours au sommet

Pour la deuxième année consécutive, le Britannique arrive en tête du top 100 «alternatif» de «DJ Mag» des meilleurs DJ du monde.

«Vraiment, je suis premier? Eh bien, je dois faire quelque chose de juste alors et ce même si j'ai essayé de lever le pied dernièrement», a réagi cette icône de la techno dans le magazine spécialisé. Le podium est complété par Adam Beyer et Claptone. À la différence du top 100 classique, l'alternatif prend en compte, en plus des votes du public, les statistiques des catégories house, tech-house et techno du site de vente de musique électronique en ligne Beatport.