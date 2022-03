Vancouver-2010 : Carl Lewis «adore le curling»

Le roi de la vitesse et de l'explosivité sur les pistes d'athlétisme, est devenu un grand fan de curling, un sport qu'il a apprécié pour la première fois en vrai dimanche aux jeux Olympiques de Vancouver.

«J'adore le curling. Je n'en avais jamais vu en vrai avant, mais j'avais regardé à la télévision. Et j'aime beaucoup», a déclaré l'Américain aux neuf médailles d'or aux Jeux d'été entre 1984 et 1996, qui n'était encore jamais venu à des Jeux d'hiver. «Cela passe super bien à la télévision. Parce que c'est facile à comprendre. Tout le monde le sait: il faut pousser la pierre et la mettre dans la maison. Le rythme est peut-être lent, mais cela bouge constamment, et c'est fini assez rapidement. Formidable pour la télé», a estimé Lewis.