Amitié surprenante : Carla a un copain SDF dans le 16e arrondissement

La femme du président français a confié ses expériences à Macadam, le journal distribué par les sans domicile fixe dont elle fait la Une.

À partir du 17 décembre, le journal se vendra peut-être mieux. Avec Carla Bruni-Sarkozy en couverture, les SDF pourraient recevoir de nombreuses pièces de 2 euros (c’est le prix du journal). Selon Le Parisien, la femme de Nicolas Sarkozy a confié son amitié avec un SDF qui vit dans les rues du XVIe arrondissement, un quartier plutôt chic de la capitale. «Avec le temps, nous avons tissé des liens amicaux. Je m’arrête parfois pour le saluer et, très vite, nous parlons de lecture et de musique».

Et pour s’assurer de la véracité des propos, Closer a été s’entretenir avec ce fameux Denis qui acquiesce : «Elle passe me voir de temps en temps et on discute musique, jamais de politique. On a les mêmes goûts musicaux. Elle m’a même proposé de chanter sur son album. Elle m’a offert un MP3, mais je l’ai perdu…C’est une grande dame vous savez, Carla, même si elle n’en a pas l’air».