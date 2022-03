Bandes dessinées : Carla Bruni en super héroïne de BD

Vous pourrez bientôt feuilleter un comic book consacrée à la première dame de France. La couverture de la BD a été dévoilée. Pour le reste, il faudra attendre le mois d'août.

«Elle est devenue sans doute la plus célèbre première dame en France depuis Joséphine de Beauharnais, la première femme de Napoléon. Et elle est certainement la plus photographiée» explique le communiqué des éditions américaines Bluewater Productions chargées de développer la BD.