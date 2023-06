«Stand Speak Rise Up»: Carla Bruni et Amir soutiennent le combat de Maria Teresa

«Le travail de l'ONG Stand Speak Rise Up, c'est la vie d'après, la vie d'après le viol de guerre, la vie d'après cette perforation à répétition», confient en premier Carla Bruni et Amir. «C'est la vie d'après le viol, devant son mari, devant ses enfants avec des bouteilles, des armes, du bruit, du sang, de l'ultraviolence, de l'ultraviol», ajoute la journaliste et chroniqueuse Tristane Banon. «La vie d'après, c'est se relever, réapprendre à sourire, à travailler, à se loger, à communiquer, à accepter les enfants nés de cette petite mort, parfois», enchaîne Mathias Malzieu, chanteur du groupe Dionysos.

«C'est beaucoup mais ce n'est pas assez»

L'acteur et réalisateur Maurice Barthélemy rappelle que depuis 2019, plus de 1 000 femmes ont été soutenues dans le monde et que 350 000 euros ont été collectés. «C'est beaucoup mais ce n'est pas assez», regrette Amir qui invite chacun à «donner». L'ONG «saura quoi en faire et ce sera quelque chose qui ressemble à la vie». Apparaissent également la chroniqueuse Sandra Sisley (femme de Tomer) ou encore le calligraphe Nicolas Ouchenir.