Carla Bruni: «Il y a quatre ans j’ai été diagnostiquée d’un cancer du sein»

Si la mère de Raphaël et Giulia a pris la parole, «ce n’est pas pour vous livrer les détails de ma santé. Cela me répugne et j’ai longtemps hésité avant de parler (...) C’est pour vous livrer un seul message. Mais un message fondamental pour toutes les femmes qui me liront: faites vos mammographies chaque année (...) Il en va de vos vies». Un texte qu'elle a publié également en anglais et en italien.