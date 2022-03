Carla Bruni-Sarkozy: «Je n'ai aucune influence politique sur mon mari»

L'épouse du chef de l'État français avoue dans l'hebdomadaire Elle paru ce vendredi n'avoir «aucune influence politique sur son mari» qui ne «la consulte jamais sur des points précis», car elle «n'y connaît rien».

Parlent-ils politique ensemble? "Non, parce que je n'ai aucune compétence", assure la première dame. Avant son mariage, elle "survolait les pages politiques des journaux comme une citoyenne lambda" et "s'intéressait aux élections présidentielles mais comme certains s'intéressent au matches de foot".

"Dans un couple, chacun a une influence personnelle sur l'autre, mais je n'ai aucune influence politique sur mon mari. Heureusement, sinon ce serait l'enfer !", dit Carla Bruni Sarkozy. "Je donne mon avis à mon mari s'il me le demande, mais il ne me consulte jamais sur des points politiques précis, car je n'y connais rien". "Tous ceux qu'on supposait placés par moi étaient des gens qu'il connaissait en dehors de moi", explique l'épouse du président et chanteuse.