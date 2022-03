«Carla, je l’aime pas»

Sœur Emmanuelle est décédée lundi alors on exhume toutes ses interviews et ses bons mots. Avec malice, elle s’est amusée à comparer Cécilia et Carla.

Le 26 septembre dernier, la religieuse accordait une interview à la radio belge Bel-RTL qui a été rediffusée mardi matin sur RTL.

«J'ai rencontré Sarkozy quand il n'était pas encore président. Il était très simple. Moi, je l'ai trouvé simple et gentil», raconte Sœur Emmanuelle.

«Il y a avait encore Cécilia avec lui. ils ont été très gentils. Mais Carla, je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'on m'a dit qu'il y a des photos d'elle où elle est pas très habillée qui paraissent. Moi, j'aime pas ça pour les premières Dames de France».

Lui pardonner? «Il faut bien»…