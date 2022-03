Carla: «je réveille Nicolas au milieu de la nuit»

La Première dame de France était l’invitée de la BBC mardi soir et s’est confiée sur sa nouvelle vie et sa dépendance à son président de mari.

Dans un anglais parfait, Carla Bruni s’est prêtée au jeu de l’interview et a révélée que Nicolas Sarkozy faisait partie intégrante de sa musique. «Nicolas Sarkozy est impliqué dans ma musique parce que je joue toute la nuit et je le réveille même au milieu de la nuit». «Il est très gentil, il écoute tous mes doutes». Bref, elle est accro et a chanté «Tu es ma came» comme pour assurer son sentiment de dépendance au chef de l’État français.