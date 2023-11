Carla Lazzari: Elle a vécu un enfer pendant que «Bim Bam toi» cartonnait

«J’étais celle que l’on pointait du doigt»

«Je me suis retrouvée sous les projecteurs à 14 ans. L’envers du décor, c’était que l’on me frappait. En plus, je vivais aussi le harcèlement au lycée. J’étais celle que l’on pointait du doigt. Aujourd’hui, j’ai 18 ans et j’ai la maturité pour parler de tout ça. Les petites filles qui me regardent peuvent s’identifier à moi et se dire qu’elles peuvent s’en sortir», a-t-elle confié les larmes aux yeux.