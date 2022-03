Carla parodiée, Sarko épinglé

Le chanteur français Philippe Katerine était présenté comme l'auteur de «Kelkunmadit», une ballade critique sur l’actuel président de la République. Mais il a démenti. Qui se cache alors derrière ce pastiche?

La chanson a été diffusée vendredi dernier sur Europe 1 dans l’émission «Le grand direct» et annoncée comme un titre de Philippe Katerine par le présentateur Frédéric Bonnaud.

Le site Marianne2 a donc appelé le chanteur qui a confirmé qu’il n’est pas l’auteur de ce pastiche: «Non je n'ai pas composé cette chanson et ce n'est pas moi qui l'interprète. Encore, si ça avait été bien, je vous aurais dit oui...»

On ne sait donc pas pour l'instant qui se cache derrière cette parodie. Ni si le buzz créé visait à nuire à l'image de Katerine.

En tous les cas, les piques sont cinglantes à l’égard de Nicolas Sarkozy, allant de sa vie sentimentale à son activité politique: «On m’a dit que tu cirais les pompes de Double You et qu’avec Poutine tu aimais boire des coups. On m’a dit que pour être le chef suprême tu avais piqué toutes les idées du FN.»