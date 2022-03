Carling navigue entre la fermeture et la reprise

Tout en préparant l'arrêt du site, la cokerie de Moselle-Est profite d'un dernier délai pour

trouver un repreneur.

La coke mosellane devait alimenter les hauts-fourneaux de Saarstahl et Dillinger Hütte jusqu'en 2011. Mais avec la crise, la production a chuté. Une grande partie de la métallurgie sarroise est au chômage partiel et «le marché ne semble pas s'améliorer», explique Ute Engel, porte-parole de Rogesa. La production quotidienne à Carling coûte un demi-million d'euros et ne ferait qu'augmenter les stocks, de 400 000 tonnes actuellement.