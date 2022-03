Festival de Cannes 2010 : Carlos écrit à l’acteur qui l’incarne à l’écran

Au nom de leurs ancêtres vénézuéliens communs, le détenu Carlos a écrit à l'acteur Edgar Ramirez, qui l'incarne dans le film présenté à Cannes, l'interpellant sur la «propagande contre-révolutionnaire».

«Un conquistador du nom de Ramirez est notre ancêtre commun», écrit Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, 60 ans, dans ce message manuscrit en français, daté de Poissy (Yvelines) où il est en prison, et transmis à l'AFP par Me Isabelle Coutant-Peyre, l'avocate et épouse de Carlos. «Pourquoi, Edgar, acceptes-tu de travestir la vérité historique? Pourquoi te prêtes-tu à une œuvre de propagande contre-révolutionnaire, diffamant le plus connu des Ramirez?» demande Carlos. «Ne laisse pas la gloire éphémère à la sauce Hollywood te faire tourner la tête», lui conseille-t-il, en rappelant que lui, Carlos, «droit, intransigeant», a toujours «refusé de (se) vendre à l'empire décadent».