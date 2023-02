Carlos Fangueiro, le foot comme moteur

Champion la saison dernière et en tête avant la reprise de la BGL Ligue ce week-end, l'entraîneur de Dudelange, Carlos Fangueiro, est une personnalité incontournable du football luxembourgeois.

L'homme à la tignasse gominée, connu pour ses coups de sang, est un travailleur acharné. «J'arrive au club à 9 h 30 et je repars à 23 h», avoue le Portugais de 46 ans, tout en reconnaissant avoir déjà dormi sur place en période de mercato et n'avoir plus pris de vacances depuis son arrivée à Dudelange, en 2020.