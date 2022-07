Formule 1 : Carlos Sainz s'offre à Silverstone la première pole position de sa carrière

Le pilote Ferrari de 27 ans a remporté les qualifications pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, devant le leader du championnat Max Verstappen.

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), âgé de 27 ans, a décroché sa première pole position en Formule 1 samedi au terme des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant le leader du championnat, le Néerlandais Max Verstappen. Sur la piste mouillée du mythique tracé de Silverstone, alors que la pluie a dominé une bonne partie des qualifications, la deuxième ligne est revenue au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), troisième, et au Mexicain Sergio Pérez (Red Bull).

«C'était un bon tour, mais j'ai eu beaucoup de mal avec l'eau stagnante», a commenté le poleman, actuellement cinquième au classement provisoire du championnat du monde. Devant des spectateurs acquis à leur cause, les pilotes Britanniques de Mercedes Lewis Hamilton et George Russell signent respectivement les 5e et 8e position.