Éternelle bimbo : Carmen Electra a soufflé ses 50 bougies en bikini

La sirène d'«Alerte à Malibu» a fêté ses 50 ans mercredi. Retour sur un phénomène qui a marqué la fin des années 90 et le début des années 2000.

Kim Kardashian l'a dernièrement qualifiée d'«éternelle icône du style». Elle avait confié à People en 2020 se voir comme une avant-gardiste: «J'avais un styliste qui m'habillait avec ces robes découpées sexy et elles étaient très décolletées et très audacieuses. Et à l'époque, c'était choquant (...) Maintenant, tout le monde porte des découpes et fait preuve de créativité».