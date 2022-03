Carmen Electra: «Je suis une femme à femmes»

Une chanteuse veut embrasser Carmen

et se rouler dans la boue avec elle. L’actrice en

est tout émoustillée.

Carmen Electra (36 ans) n’a jamais caché son penchant pour la gent féminine. L’actrice a d’ailleurs été ravie d’apprendre que la chanteuse britannique Jennifer Ellison souhaitait l’embrasser et se livrer à un «combat dans la boue» avec elle.

«Je suis très flattée quand une femme me trouve attirante», a révélé Carmen au magazine «Take 5». «Je suis une femme à femmes. Je l’ai toujours été!». Lors d’une récente séance photo en compagnie du top-modèle Katie Price, l’ex-naïade de la série «Alerte à Malibu» avouait son émoi face à sa collègue: «Katie a le plus beau corps qu’il m’ait été donné de voir.

Et elle n’a pas peur de le montrer». Et Carmen d’ajouter: «Elle est forte, intelligente et elle sait ce qu’elle veut. C’est mon style de fille!».

Mais Carmen aime aussi les hommes. Elle s’est mariée avec le basketteur Dennis Rodman en 1998, ainsi qu’avec Dave Navarro, l’ex-guitariste des Red Hot Chili Peppers, en 2003. La jolie bimbo, qui a posé nue pour le «Playboy» de ce mois, est à présent fiancée au guitariste de Korn, Rob Patterson.