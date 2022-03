Irak : Carnage dans une rue bondée de Bagdad

Un double attentat suicide à la voiture piégée a fait au moins 26 morts et 53 blessés dimanche à l'ouest de Bagdad.

L'attaque a été commise vers 11h30 à Maamoune, un district du quartier à majorité sunnite de Mansour, non loin de la Zone verte qui abrite de nombreux ministères et ambassades. Elle visait la succursale dans la capitale de la Banque commerciale irakienne, un établissement public qui traite de nombreuses transactions entre le gouvernement et les investisseurs étrangers. Elle intervient une semaine après l'attaque audacieuse de la Banque centrale irakienne, qu'Al-Qaïda avait revendiquée et inscrite dans le cadre d'une plus vaste campagne d'opérations qui a débuté en août 2009 par des attentats au camion piégé contre des ministères.