Carnet blanc: Chris Evans a épousé Alba

L’homme le plus sexy du monde n’est plus un cœur à prendre et a désormais la bague au doigt. Chris Evans a épousé, samedi, la comédienne portugaise Alba Baptista, de 16 ans sa cadette, à Cape Cod, dans le Massachusetts selon Page Six. La jeune femme qui a fêté ses 26 ans cet été a tourné au Portugal, avant de décrocher le rôle-titre de la série «Warrior Nun» diffusée sur Netflix depuis 2020.