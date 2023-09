Carnet noir : L’ancien président italien Giorgio Napolitano est mort

L’ancien président italien Giorgio Napolitano (2006-2015), dirigeant historique du Parti communiste et promoteur de la construction européenne, est décédé vendredi à l’âge de 98 ans. L’ensemble de la classe politique de la péninsule a rendu hommage à ce Napolitain né sous Mussolini le 29 juin 1925 et qui a connu comme chef de l’Etat de nombreux gouvernements dans une Italie aux exécutifs chroniquement instables.

Giorgia Meloni, dirigeante du parti post-fasciste Fratelli d’Italia et «présidente du conseil» depuis octobre 2022 a sobrement présenté «les plus profondes condoléances» de son cabinet à la famille de l’ancien président. L’actuel président de la République, Sergio Mattarella, a rappelé l’engagement européen de l’ancien député au Parlement de Strasbourg qui a mené «des batailles importantes pour le développement social, la paix et le progrès en Italie et en Europe».