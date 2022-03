Natation : Carnol veut avancer au contact des meilleurs

LUXEMBOURG - Prouvant qu'il est possible de concilier hautes études et sport, Laurent Carnol arrivera en forme ce week-end l'Euro Meet.

Laurent Carnol s'alignera sur 100 m et 200 m brasse et en relais.

Demi-finaliste aux JO de Londres puis aux Mondiaux de Barcelone l'an passé, alors qu'il avait dû «accorder plus de temps à ses cours», le nageur de 24 ans, est parvenu à bien se préparer pour l'Euro Meet 2014. «En Master les cours sont plus regroupés. Cela me permet de donner plus de place à l'entraînement et aux stages. Je viens d'en faire un avec des nageurs allemands dont Marco Koch».