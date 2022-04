Affaire de «l'abri de jardin» : Carole Dieschbourg annonce sa démission

LUXEMBOURG – La ministre de l'Environnement a annoncé ce vendredi sa démission, suite à l'affaire de «l'abri de jardin».

«Engagement inlassable»

Le parti écologiste a d'ailleurs rapidement réagi, via un communiqué de presse signé par ses co-présidents Djuna Bernard et Meris Sehovic. «Nous avons le plus grand respect pour cette décision d'intégrité», écrivent les deux leaders verts. «Le mandat de Carole Dieschbourg représente une décennie sans précédent de protection constante du climat et de l'environnement», ajoutent-ils, en remerciant la désormais ex-ministre «pour son engagement honnête et inlassable envers les citoyens, l'environnement et la planète.