US OPEN: Caroline Garcia rejoint Ons Jabeur en demi-finale

La Tunisienne avait quant à elle éliminé, plus tôt dans la journée, l’Australienne Ajla Tomljanovic, tombeuse de Serena Williams au 3e tour, en deux manches aussi (6-4 7-6). Menée 5-3 dans le second set, la récente finaliste de Wimbledon a terminé sa rencontre en boulet de canon. «J’aime bien le suspense, a-t-elle rigolé plus tard en conférence de presse, Quand elle m’a breakée à 4-3, je me suis dit qu’il fallait rester concentrée, ne surtout pas s’énerver. J’ai continué à me battre et ça a passé.»