France : Caroline Receveur au plus bas à cause de ses angoisses

L’influenceuse a évoqué ses problèmes mentaux qui lui pourrissent la vie. Ils se déclenchent même après des situations anodines.

La Française de 34 ans espère pouvoir un jour vaincre son anxiété. Instagram

L'épouse d’Hugo Philip et maman de Marlon est apparue bien mal lundi 3 octobre 2022 sur Instagram. Caroline Receveur, qui avait fait un voyage spirituel au Népal au printemps 2022, s’est épanchée en story Instagram sur ses angoisses qui la «paralysent». «Le processus pour guérir de ses blessures est si long et je me sens si nulle. Je m’accroche, mais le bout du tunnel semble si loin parfois», a-t-elle écrit en légende d’une photo où elle semble à bout.

Celle qui a été révélée dans «Secret Story» en 2008 a ensuite confié dans une vidéo sa «honte» de révéler ce qui avait déclenché une nouvelle crise d’angoisse: un rappel de vaccin de son fils de 4 ans. «Une fois le vaccin fait, je suis en attente de ce qui va se passer. Et quand il y a des petits symptômes, dans ma tête c’est amplifié fois mille. Et toutes mes angoisses remontent à la surface. Marlon n’a rien, mais mes angoisses partent de là», a-t-elle analysé tout en ajoutant qu’elle s’énervait contre elle-même de se retrouver dans un tel état psychique. «C’est la double peine. C’est subir et me lapider un peu plus sur le fait que mes angoisses sont toujours là.»

Le lendemain de ses déclarations, la Française de 34 ans, qui avait été soupçonnée de fraude fiscale, a rassuré et remercié ses 4,9 millions d’abonnés sur Instagram. Elle a reçu des «milliers» de messages de soutien: «J’ai été extrêmement touchée par vos encouragements et tout votre amour. Aujourd’hui, ça va mieux». Selon elle, ses fans ont «mis le doigt sur quelque chose» qui pourrait expliquer la crise de la veille. «Je suis souvent dans cet état quelques jours avant mes règles. Le syndrome pré-menstruel vient amplifier mon hypersensibilité, je vais me renseigner sur le sujet», a-t-elle affirmé précisant qu’elle pensait ne pas être seule dans cette situation qui lui semble «courante». Caroline Receveur a conclu ses vidéos sur une note positive: «On peut diminuer ses peurs, ses angoisses, son anxiété. On peut les apprivoiser. Moi, je n’aime plus les subir».