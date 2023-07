«Je suis dans la salle d’attente, je craque…»: Caroline Receveur souffre d'un cancer du sein

Née à Épinal, Caroline Receveur a été découverte dans Secret Story en 2008. Instagram

«Aujourd’hui, Mardi 25 Juillet 2023 je suis à l’hôpital»: Caroline Receveur a décidé de confier à ses 5 millions de followers le mal qui la ronge. «Moi qui pensais pouvoir garder ''ce secret'' je n’y arrive plus (...) Je suis dans la salle d’attente, je craque». L'influenceuse raconte que les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du sein il y a deux mois. «Un cancer agressif certes mais détecté à un stade précoce», rassure-t-elle avant d'admettre: «Cette solitude souhaitée pour affronter seule cette épreuve me coupe finalement du reste du monde et rajoute un poids à mon quotidien…».

Un poids dont elle a décidé de s'alléger en disant la vérité. «Sachez que malgré tout je vais bien. La force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve d'Hugo Philip (NDLR: son mari) me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rires». Elle ajoute: «Je suis entre de bonnes mains, j’ai confiance, je suis entourée des gens que j’aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps».

Instagram

«Profitez! La vie est courte et imprévisible»

Celle qui a toujours tout partagé avec sa communauté a décidé de poursuivre: «Je ne sais pas vraiment comment je compte partager ce quotidien avec vous à partir de maintenant… instinctivement comme je l’ai toujours fait… comme aujourd’hui».

Business woman accomplie, la maman de Marlon a décidé de se recentrer: elle s'est séparée de l'intégralité de ses marques. Des décisions «pas les plus évidentes» mais «la page que je tourne aujourd'hui est celle de la liberté. La liberté de ne pas m'enterrer un peu plus dans ces process de production, rentabilité, visibilité qui petit à petit m'ont réduite à en oublier le sens profond que je voulais véhiculer au travers de mes différents projets». Elle veut que vive «la Caroline rêveuse, créative, passionnée, prête à tout pour donner vie à ses idées». Avant de conclure son post par «Profitez! La vie est courte et imprévisible».