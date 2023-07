Combattante: Caroline Receveur tout sourire: «Quel bonheur de retrouver son énergie»

«Quel bonheur de retrouver son énergie», a écrit samedi l’influenceuse française qui a grandi dans les Vosges. «Les jours qui suivent la chimio et ses effets secondaires paraissent interminables mais quand ils se dissipent, que mon esprit n’est plus brouillé et que mon corps se régénère, la vie retrouve sa saveur». Un peu plus tôt, son mari Hugo Philip avait publié une vidéo intitulée «She’s baaack» la montrant tout sourire, en voiture, chantonnant la chanson de Toto, «Africa», une des plus belles chansons au monde pour se remplir de joie et d’optimisme.