Carquefou sort Marseille et entre dans l'histoire

Le club amateur de Carquefou (CFA 2) a réalisé l'exploit d'éliminer Marseille (L1), mercredi soir, en 8es de finale de la Coupe de France.

En tête au tableau d’affichage dès le début du match sur un but de Ndoye (7e), ils ont résisté durant près d’une heure et demie aux attaques brouillonnes et sans conviction des Marseillais. Une défense aux abois, un Cissé redevenu d’une maladresse affligeante, un Nasri dans un très mauvais jour: Marseille, finaliste en 2006 et 2007 et détenteur du record de victoires en Coupe de France (10), n’a pas fait honneur à son rang et a subi l’une des plus cinglantes humiliations de sa riche histoire.